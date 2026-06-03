Nachfrage nach Elektroautos derzeit hoch

Volkswagen ​spielt die derzeit hohe Nachfrage nach Elektroautos in die Hände. Die hohen Spritpreise wegen des Iran-Kriegs und ​die staatliche Förderung in Deutschland und anderen europäischen Ländern haben zuletzt den Absatz ​der Fahrzeuge angekurbelt. So ist in Deutschland inzwischen rund jeder vierte verkaufte Neuwagen ein Elektroauto, in der Europäischen Union insgesamt ist ihr Anteil auf rund ein Fünftel gestiegen. ‌Derzeit profitierten davon aber vor allem die ausländischen Autobauer, weil diese im niedrigeren Preissegment mehr zu bieten hätten, sagte Constantin Gall, Branchenexperte bei der Unternehmensberatung EY.