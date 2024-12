Die IG Metall sprach von rund 68.000 VW-Mitarbeitern, die sich bis zum Nachmittag an dem Ausstand beteiligten, die meisten davon in Wolfsburg. Nach Unternehmensangaben lag die Zahl der Streikenden bei 35.000. Weitere Warnstreiks waren für die Spät- und Nachtschicht geplant. Betriebsratschefin Daniela Cavallo bekräftigte vor den Streikenden, dass es mit ihr keine Massenentlassungen und Werksschliessungen geben werde. «Und auch keine harten Einschnitte in unseren Haustarif, die dessen Niveau dauerhaft absenken.» Nun sei es am VW-Vorstand, von seinen Maximalforderungen abzurücken.