Volkswagen kehre in ganz Europa zum klassischen ​Händlervertrieb zurück, berichtete das «Handelsblatt» ‌am Montag unter ‌Berufung auf VW-Vertriebschef Martin Sander. «Wir setzen auf die unternehmerische Stärke unserer Händler - sie ist durch kein Modell zu ⁠ersetzen», sagte Sander der Zeitung. Lediglich im Flottengeschäft bleibe das Agenturmodell bestehen, dort ​habe es sich seit Jahren ‌bewährt.