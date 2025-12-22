Volkswagen kehre in ganz Europa zum klassischen ​Händlervertrieb zurück, berichtete das «Handelsblatt» ‌am Montag unter ‌Berufung auf VW-Vertriebschef Martin Sander. «Wir setzen auf die unternehmerische Stärke unserer Händler - sie ist durch kein Modell zu ⁠ersetzen», sagte Sander der Zeitung. Lediglich im Flottengeschäft bleibe das Agenturmodell bestehen, dort ​habe es sich seit Jahren ‌bewährt.

VW hatte ‍seine Elektroautos ab 2020 über das sogenannte Agenturmodell ​vertrieben. Dabei setzt der Hersteller den Preis fest, die Händler sind ‌lediglich Vermittler und ⁠erhalten dafür eine Provision. Ursprünglich ‌sollte das Modell auch auf Verbrennerfahrzeuge ausgeweitet werden, ‍davon hat das Unternehmen allerdings wieder Abstand genommen.

(Reuters)