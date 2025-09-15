Im Rahmen eines weitreichenden Umstrukturierungsdeals hatten Management und Arbeitnehmervertreter im vergangenen Jahr beschlossen, die Produktion des Golf ab 2027 von Wolfsburg nach Mexiko zu verlegen und dem Stammwerk die Produktion von Elektroautos zuzuweisen. Damit will Volkswagen jährlich rund 4 Milliarden Euro einsparen – eine notwendige Entlastung, da die Verkäufe in China schwächeln und die Nachfrage nach Elektroautos in Europa sinkt.