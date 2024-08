Schäfer hatte bereits Anfang August erklärt, dass die Sparbemühungen angesichts schleppend laufender Geschäfte noch einmal verstärkt werden sollen. «Wir müssen unsere Fixkosten noch weiter senken, um in diesem schwierigen Marktumfeld nachhaltig auf Kurs zu bleiben», so Schäfer bei der Vorlage der Halbjahreszahlen. «Der zusätzliche Gegenwind zeigt sich deutlich in unseren Kennzahlen, speziell bei der Marke Volkswagen.» Die bisherigen Sparbemühen reichten daher nicht aus, ergänzte damals Finanzvorstand Patrik Mayer.