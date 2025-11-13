Einem Zeitungsbericht zufolge hat der Aufsichtsrat (Pendant zum Verwaltungsrat in der Schweiz) des Volkswagen-Konzerns die Verabschiedung seines Investitionspakets verschoben. Dies könne jetzt noch Monate dauern, zitierte die «Bild»-Zeitung am Donnerstag mehrere Quellen aus dem Konzern.
Da noch nicht klar sei, was in der Kasse sei und was realisiert werden könne, erhalte der Aufsichtsrat noch keine Investitionsplanung, schrieb die Zeitung. Eigentlich habe das Gremium bei seiner Sitzung am Freitag darüber entscheiden wollen. Ein Volkswagen-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.
(Reuters)