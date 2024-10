«Die Marke Volkswagen baut hervorragende Autos, verdient aber nicht ausreichend, um aus eigener Kraft in die Zukunft zu investieren», sagte Antlitz am Mittwoch. Gewinne aus China könnten dieses Defizit vorerst nicht mehr ausgleichen. Nach neun Monaten stehe ein operativer Gewinn von nur 1,3 Milliarden Euro fast fünf Milliarden Euro an Entwicklungs- und Investitionskosten, vor allem für den Umstieg auf Elektroautos gegenüber. Die Barmittel lägen bei minus einer Milliarde Euro.