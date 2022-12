Volkswagen will in Europa zusammen mit Partnern bis 2030 sechs Zellfabriken mit insgesamt 240 Gigawattstunden Leistung hochziehen. In Deutschland wurde im Juli der Grundstein für eine grosse Fabrik in Salzgitter gelegt. Zwei weitere Standorte stehen in Schweden und Spanien fest. Für eine Fabrik in Osteuropa kommen neben Tschechien auch Ungarn, Polen und die Slowakei in Frage. In Kanada werde der Konzern bald mit der Standortsuche beginnen, sagte Blume.