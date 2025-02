Der Volkswagen-Konzern betreibt in Mexiko mehrere Werke, in denen unter anderem Modelle von Audi und Volkswagen für den US-Markt produziert werden, und baut in Kanada eine Batteriefabrik. Vor Kurzem hatte Volkswagen darauf hingewiesen, dass die USA ein Kernpunkt der Wachstumsstrategie seien. Dazu investiere das Unternehmen Milliardenbeträge unter anderem in das Werk in Chattanooga und ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Elektroautobauer Rivian.