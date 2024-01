Beim beliebtesten E-Modell behielt Tesla hingegen mit seinem Model Y und etwa 45'800 Neuzulassungen die Nase vorn. Insgesamt kamen 2023 in Deutschland rund 524'200 Autos mit reinem E-Antrieb auf die Strasse. Gemessen am Vorjahr ist das ein Plus von 11,4 Prozent. Der Anteil aller Elektrofahrzeuge an allen 2,84 Millionen Neuzulassungen lag bei 18,4 Prozent (2022: 17,7 Prozent).