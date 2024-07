In der Volksrepublik war Volkswagen jahrelang Platzhirsch, nun jagen ihm heimische Rivalen im E-Auto-Geschäft Marktanteile ab. Bis 2030 will VW mehr als 30 neue Elektroautos oder Plug-In-Hybride auf den chinesischen Markt bringen und so seinen Absatz auf vier Millionen Fahrzeuge nach oben treiben, eine Million mehr Autos als derzeit. Bis dahin stellt sich das Unternehmen nach den Worten von Finanzvorstand Arno Antlitz aber auf eine Durststrecke und einen schrumpfenden Marktanteil in China ein. In Europa stagniert der Automarkt, Ziel ist es Antlitz zufolge, den Marktanteil zu halten – 2023 kam der Konzern mit den Marken VW, Skoda, Seat/Cupra, Audi und Porsche auf einen Anteil von gut einem Viertel. Damit setzt Volkswagen in puncto Wachstum auf den US-Markt: Bis 2030 wollen die Wolfsburger dort einen Marktanteil von zehn Prozent schaffen, mehr als doppelt so viel wie derzeit.