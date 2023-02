Die Europäische Zentralbank (EZB) wird im Kampf gegen die Inflation aus Sicht von Volkswirten die Zinsen dieses Jahr noch mindestens zwei Mal nach oben setzen. Einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters zufolge erwarten alle 57 befragten Ökonomen, dass die EZB, wie ihre Präsidentin Christine Lagarde in Aussicht gestellt hat, den Einlagensatz auf der Zinssitzung am 16. März um 0,50 Prozentpunkte anheben wird. Damit würde der Satz, den Banken erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken, auf 3,0 Prozent steigen. Der Zins gilt an den Finanzmärkten derzeit als richtungsweisend.