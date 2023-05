Alexander Krüger, Chefökonom Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank:

"Auf dem Weg in niedrigere Gefilde hat die Inflationsrate eine Pause eingelegt. Für den eingeschlagenen Abwärtstrend ist dies zunächst unproblematisch. Es wird noch Monate dauern, bis das EZB-Preisziel langsam am Horizont sichtbar wird. Das stagflationäre Umfeld wird vorerst also anhalten. Da die Kerninflation weiter erdrückend ist, bleiben Leitzinserhöhungen das Gebot der Stunde. Finanzstabilität ist gegeben, deshalb kann die EZB am Donnerstag durchaus einen großen Zinsschritt beschließen."