Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank:

«Wow, sie hat es getan! Erstmalig seit 17 Jahren hob die Bank von Japan den Leitzins an. BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda führt die Bank of Japan in eine neue Ära. Die Änderungen stellen die bisherige Geldpolitik nicht auf den Kopf. Es ist deshalb vor allem ein symbolischer Schritt. Die BoJ muss ein neuerliches Abgleiten in die Deflation verhindern, deshalb ist der heutige Schritt der Beginn eines sanften Wandels der Geldpolitik und keine abrupte Abkehr von der ultra-expansiven Geldpolitik.»