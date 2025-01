Die trübe Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen hat sich zum Jahresanfang überraschend etwas gebessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex als wichtigstes Barometer für die Konjunktur in Deutschland stieg im Januar auf 85,1 Punkte von 84,7 Zählern im Vormonat, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Der Anstieg war laut Ifo primär das Ergebnis einer günstigeren Bewertung der Lage. Die Erwartungen fielen hingegen erneut schlechter aus. Die deutsche Wirtschaft bleibe pessimistisch. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Januar mit einer Stagnation gerechnet. Sie sagten in ersten Reaktionen: