Carsten Brzeski, Globaler Leiter Macro, ING Bank

«Diese Zähigkeit dürfte anhalten und die Gesamtinflation in Deutschland könnte im nächsten Monat wieder auf 3 Prozent ansteigen. Tatsächlich wird die Inflation in den kommenden Monaten von zwei gegenläufigen Faktoren bestimmt: den noch verzögerten Auswirkungen der Straffung der Geldpolitik und den gleichzeitig ungünstigeren Basiseffekten sowie Spannungen in der Lieferkette aufgrund der Spannungen im Nahen Osten wie die konjunkturelle Verbesserung der deutschen Wirtschaft. Die Zähigkeit der Inflation spiegelt sich auch in den Verkaufspreiserwartungen der Unternehmen wider, die sich im verarbeitenden Gewerbe leicht unter dem historischen Durchschnitt und im Dienstleistungssektor deutlich darüber stabilisiert haben. Daher sehen wir, dass sich die Inflation weiterhin in der breiteren Spanne zwischen 2 Prozent und 3 Prozent bewegt und nicht linear auf 2 Prozent zusteuert.»