Von der Politik forderte Grosse Entrup ein deutlich höheres Tempo bei den Reformen. Die Branche wiederhole ​seit ​Jahren, was für den Standort zwingend ⁠notwendig sei. Passiert sei jedoch sehr ​wenig. «Wenn wir jetzt die ⁠Ärmel hochkrempeln und Reformen wirklich anpacken, können wir den ‌Gürtel auch irgendwann wieder lockerer schnallen», sagte der Verbandschef. Eine aktuelle VCI-Studie zum Jahr 2045 zeige, dass Deutschland ‌der wirtschaftliche Aufbruch durchaus gelingen könne. Die Chemieindustrie spiele ​dabei als Lieferant für Zukunftstechnologien eine zentrale Rolle.