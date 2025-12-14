Die Banker sind in der Regel Monate vorher eingebunden, wenn sich Transaktionen anbahnen. Sie sehen also jetzt schon, was im ersten Halbjahr öffentlich werden könnte. Den von US-Präsident Donald Trump vom Zaun gebrochenen Zollstreit mit Europa hatten sie vor einem Jahr aber nicht auf dem Zettel. «Der sogenannte 'Liberation Day' im April hat auf dem deutschen Markt heftig eingeschlagen und viele Unternehmen für eine Zeit gelähmt», sagt Christian Kames, Co-Chef des Beratungsgeschäfts bei der Investmentboutique Lazard für den deutschsprachigen Raum. Inzwischen hätten sie die Schockstarre überwunden und blickten wieder nach vorne. «Mit geopolitischen Risiken werden sie auch die nächsten Jahre leben müssen - das sind externe Faktoren, die Unternehmen nicht beeinflussen können.» Sie könnten aber auch ein Treiber für M&A sein.