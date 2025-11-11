Fliessen weiter Milliarden an Neugelder von Drittkunden zu?

Auffällig stark hat sich bei der Swiss Life der Neugeldzufluss in der Vermögenverwaltung für Drittkunden, der sogenannten TPAM-Einheit, entwickelt. In der ersten Jahreshälfte 2025 flossen von institutionellen Kunden wie Pensionskassen oder Banken Nettoneugelder im Umfang von 13,2 Milliarden Franken zu nach 1,2 Milliarden in der Vorjahresperiode. Besonders gut wurden neu aufgegleiste Index-Angebote nachgefragt, während auch Vermögensverwaltungsmandate dazugewonnen wurden. Finanzchef Marco Gerussi erklärte anlässlich einer Medienkonferenz von Anfang September klar, dass die Zuflüsse nach dem sehr starken Jahresbeginn bis zum Ende des Jahres abflachen werden.