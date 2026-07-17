Der Autobauer hofft nun auf ​eine Erholung durch die Auslieferung ​des Elektromodells EX60, ​des neuen Flaggschiff-SUVs von Volvo Cars. «Volvo Cars ‌rechnet für die zweite Jahreshälfte mit deutlich stärkeren Verkaufszahlen als in ​der ​ersten Jahreshälfte», sagte Vorstandschef ⁠Hakan Samuelsson. Er ​begründete dies mit ⁠Wachstum in Europa und einer anhaltenden ‌Erholung in den USA.