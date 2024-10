Der schwedische Elektroautohersteller Polestar warnte am Montag in einer Mitteilung an das US-Handelsministerium, die vorgeschlagenen Regeln zur Cybersicherheit kämen einem Verkaufsverbot gleich. Dies würde nicht nur Importe aus China betreffen, sondern auch die Produktion im Werk in South Carolina. Polestar, eine Marke von Volvo Cars, gehört zwar mehrheitlich dem chinesischen Konzern Geely. Das Unternehmen gab jedoch an, dass ein Grossteil der Geschäftstätigkeit ausserhalb der Volksrepublik stattfinde und nur etwa zehn Prozent der Mitarbeiter in China beschäftigt seien. Sieben der zehn Direktoren stammten aus Europa oder den USA, der CEO sei Deutscher. Polestar forderte das Handelsministerium auf, die Verhältnismässigkeit der Vorschriften zu überprüfen. Das Handelsministerium lehnte eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme zunächst ab.