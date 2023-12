2) Letzte Einkäufe in die zweite Säule: Die Pensionierung ist nicht mehr weit. Es geht noch um das Feintuning. Gibt es noch Lücken in der Pensionskasse? Vor allem Pensionskassenbezüge durch den Erwerb von Wohneigentum reissen oftmals eine Lücke in das Altersguthaben. Aber aufgepasst vor Last-Minute-Einkäufen: Wer die Pensionskassengelder bei der Pensionierung als Kapital beziehen möchte, darf keine Einkäufe während der letzten drei Jahre vor der Pensionierung tätigen. Das Guthaben gilt nämlich drei Jahre als "gesperrt". Also frühzeitig einzahlen.