Der Deal ist das Werk des Aebi-Schmidt-CEO Barend Fruithof, der seit August mit der 3000-Mitarbeiter-Firma aus Detroit verhandelte. Der Börsenwert von Shyft war in der Spitze auf eine Milliarde Dollar gestiegen, zuletzt lag er bei gut 400 Millionen. Die Amerikaner haben keinen dominierenden Grossaktionär, das Aktionariat ist breit gefächert mit dem Vermögensverwalter Blackrock als grösstem Investor mit einer Beteiligung im einstelligen Prozentbereich. So konnte Fruithof den Shyft-Chairman James Sharman überzeugen –er behält die gleiche Rolle in dem fusionierten Unternehmen. De facto liegt die Macht aber komplett bei den Schweizern: Sie halten 52 Prozent an der neuen Firma, die weiterhin Aebi Schmidt heissen wird. Fruithof bleibt CEO und wird als Vizepräsident in den Verwaltungsrat einziehen. Aebi Schmidt stellt sechs der elf VR-Mitglieder, auch Peter Spuhler und Maximilian Büttiker vom zweiten Grossaktionär Büttiker Family Office werden dabei sein. Besonders attraktiv: Durch die spezielle Form des Zusammenschlusses als Aktientausch muss Aebi Schmidt keine Prämie zahlen. Der Hauptsitz bleibt in Frauenfeld TG, was aus Steuersicht elementar war. «Hier können wir die Dividende aus der Kapitalreserve zahlen», betont Fruithof. «Das wäre in den USA nicht möglich gewesen.»