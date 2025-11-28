5. Mario Greco

Ebenfalls in die Liste gerückt ist Manager Mario Greco, 66, seit neun Jahren CEO von Zurich Insurance. Die Öffentlichkeit meidet Mario Greco, an Anlässen sieht man ihn kaum. Mit preussischer Nüchternheit, geprägt in jungen Jahren bei der Allianz, führt der Italiener Zurich seit neun Jahren äusserst erfolgreich: Der Aktienkurs stieg seither um über 170 Prozent. Der «Cavaliere del Lavoro» setzt seine Mischung aus Disziplin und Entschlossenheit auch über das Pensionsalter hinaus fort – bis Ende 2027 will der 66-Jährige CEO bleiben. Sein Erfolg zeigt sich auch finanziell: Sein Zurich-Aktienpaket ist rund 65 Millionen Franken wert, seine Gesamtbezüge aus der Zeit bei Generali und Zurich liegen weit über 100 Millionen. Trotz Anfragen von HSBC, UBS und sogar der Finma lehnt Greco Spitzenmandate ab. Verwaltungsratsjobs und die explosive Bankenwelt sind nicht sein Terrain – er will führen, schweigsam und hocheffektiv