Nach dem Börsengang galt zudem für viele Altaktionäre eine Sperrfrist - sogenannte Lock-up-Periode - von 180 Tagen, in der diese keine Aktien verkaufen durften. Diese Frist lief Mitte März 2026 ab. Seither ist ein immer wiederkehrender Verkaufsdruck zu beobachten, da frühe Investoren sich teilweise von ihren Beständen trennten. Dass auf der anderen Seite das Management in den vergangenen sechs Monaten durch Käufe auffiel, konnte keine Trendwende herbeiführen.