Hinzu kommt der Preiskampf. Discounter wie Lidl oder Aldi haben längst eigene vegane Linien etabliert, deutlich günstiger als die Markenprodukte von Beyond Meat oder Oatly. Die etablierten Proteinhersteller und Lebensmittelriesen wie Nestlé, Danone oder Unilever haben zurückgeschlagen, indem sie in neue fleischlose Produktlinien investierten, wobei sie ihre Grössen- und Vertriebsvorteile nutzen konnten. Die kleinen Pure-Play-Anbieter haben gegen diese Marktmacht kaum eine Chance.