“Es ist wie in den alten Zeiten, als die Leute nicht das ganze Haus beheizt haben”, sagt Nic Snell, Geschäftsführer des britischen Brennholzgrosshändlers Certainly Wood. “Sie sassen um das Feuer herum, wärmten sich am Ofen oder dem offenen Kamin - und gingen dann ins Bett. Das wird in diesem Winter wieder in Mode kommen.”