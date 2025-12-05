Das Parlament entschied sich nach mehrmaligem Hin und Her für einen Mittelweg zwischen einer sehr liberalen Haltung und einem totalen Werbeverbot. Exemplarisch zeigt sich das bei den Werberegeln in Zeitungen und Zeitschriften. Sie wird dort verboten - ausser, die Werbung ist im Innenteil von Publikationen, die mehrheitlich über Abonnements verkauft werden und die Leserschaft besteht zu mindestens 98 Prozent aus Erwachsenen.