Corporate Governance als Schwachstelle

Ein weiterer Schwachpunkt ist die Corporate Governance, die nicht am Shareholder Value orientiert ist. Es wird einige Quartale bis Jahre dauern, bis das Vertrauen wiederhergestellt ist. Ein Ankeraktionär könnte hier helfen. Dies ist notwendig, denn der Markt scheint noch nicht so recht an die zyklische Erholung, den Schuldenabbau und das Management zu glauben.