Präsident Trump würdigte Graham als «einen der grossartigsten Menschen und Senatoren, die ich je kennengelernt habe» und als einen hart arbeitenden Patrioten. 2016 ‌trat Graham in den republikanischen Vorwahlen gegen den späteren Wahlsieger Trump an und erklärte: «Wenn wir Trump nominieren, werden wir verlieren ... und zwar verdient.» Im selben Jahr kritisierte er Trumps Weigerung, das Ergebnis ​der US-Wahlen im Falle seiner Niederlage anzuerkennen: «Wenn er verliert, dann nicht, ​weil das System manipuliert ist, sondern weil er als ​Kandidat versagt hat.» Später galt er als überzeugter Unterstützer Trumps, auch wenn er 2025 dessen Entscheidung widersprach, etwa ‌1500 seiner Anhänger zu begnadigen, die am 6. Januar 2021 das US-Kapitol angegriffen hatten.