Chipotle mit Sitz in Newport Beach im Süden von Los Angeles verdankt seinen Aufstieg zum einen seiner rasanten Expansion. Das Unternehmen betreibt bereits rund 3500 Restaurants mit 120'000 Mitarbeitenden weltweit, die allermeisten in den USA. Vor einem Monat wurde das erste Chipotle-Restaurant in Kuwait eröffnet. Allein 2024 will Chipotle - das ist eine geräucherte Jalapeño-Chilischote - 300 neue Imbisse in den USA aufmachen.