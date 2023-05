Die Kapazitätsengpässe in Verbindung mit der starken Nachfrage ermöglichen es der Branche, hohe Preise zu verlangen, insbesondere für Transatlantikflüge. Die Preise für einen Hin- und Rückflug nach Europa liegen im Durchschnitt bei 1032 Dollar. Damit sind sie 35 Prozent teurer als im letzten Jahr und 24 Prozent teurer als vor der Pandemie, wie Daten der Reisesuchmaschine Hopper Inc. zeigen. Die Zahlen legen nahe, dass die internationalen Flugpreise in diesem Sommer den höchsten Stand seit fünf Jahren erreichen.