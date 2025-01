Beim Thema «Europäische Kultur» geht es um gemeinsame Kulturstätten und herausragende Persönlichkeiten, wie die Europäische Zentralbank am Freitag mitteilte. Das Thema «Flüsse und Vögel» befasst sich demnach mit der Widerstandskraft und Vielfalt der Natur. Auf der Rückseite der Banknoten wären bei diesem Thema europäische Institutionen zu sehen. So könnte in Zukunft auf einem Fünf-Euro-Schein eine Gebirgsquelle und ein Mauerläufer neben einer Gebirgslandschaft zu sehen sein, auf der Rückseite das Europäische Parlament. Und auf der Zehn-Euro-Note würde womöglich das Konterfei von Ludwig van Beethoven prangen, auf der Rückseite wäre ein Sängerfest mit Chor aus Kindern und jungen Erwachsenen zu sehen.