Ist im EMS-Markt die «Winner-Takes-It-All»-Strategie die erfolgversprechendste?

Im EMS-Geschäft ist Konsolidierung tatsächlich wichtig und in Europa gibt es viel Potenzial. Diese Vielzahl an kleinen und Kleinstunternehmen finden Sie weder in Asien noch in Nordamerika. Das ist ein Spezifikum des europäischen Marktes. Allerdings darf sich die «the winner takes it all» nicht auf nur Volumen und Umsatz beziehen. Wichtig ist, dass wir den strategischen Fokus auf unsere Zielmärkte - Healthcare, Industrial sowie Aerospace und Defence - beibehalten. Das nennen wir High-Mix-Low-Volume. Wir sind kein Massenhersteller, sondern wir sind in den Nischen tätig. Das dritte Element, das wir in unserer neuen Strategie dazugefügt haben, ist die frühe Partnerschaft mit den Kunden – nämlich während der Produktentwicklung und nicht erst in der Produktion.