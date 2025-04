Groebler und Grimm nahmen am Montag an Beratungen der Schwerindustrie mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen über mögliche Gegenmassnahmen teil. US-Präsident Donald Trump hatte vorige Woche hohe Zölle auf Einfuhren aus fast allen Ländern angekündigt. So soll für fast alle Waren aus der Europäischen Union ein Zoll von 20 Prozent fällig werden. Für Stahl, Aluminium und Autos sind es sogar 25 Prozent.