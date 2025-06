Da die Diplomatie ins Stocken geraten ist, will die Europäische Union nun ein neues Sanktionspaket gegen Russland verabschieden. Bisher ist es ihr jedoch nicht gelungen, US-Präsident Donald Trump zur Verhängung neuer US-Sanktionen zu bewegen. Von der Leyen erklärte, dass sie und Trump sich bei ihrem Gespräch am Samstag darauf geeinigt hätten, dass gleichgesinnte Länder die Marktstabilität, insbesondere auf den Energiemärkten, sichern sollten. «Wir werden auch sehr wachsam bleiben, was die Auswirkungen auf die internationalen Energiemärkte betrifft», sagte sie. In Bezug auf den Stand der Handelsverhandlungen der EU mit den USA hinsichtlich der US-Zölle sagte Von der Leyen, sie bevorzuge eine Verhandlungslösung vor dem Ablauf der Frist am 9. Juli. Die kürzlich von Trump ins Spiel gebrachte Verlängerung der Frist begrüsste sie jedoch und erklärte, dass dies auf Eventualitäten für den Fall vorbereite, wenn keine Einigung erzielt werde.