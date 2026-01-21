Ratspräsident: Können Recht des Stärkeren nicht akzeptieren

Auch EU-Ratspräsident António Costa verwies vor dem Plenum auf gewaltige geopolitische Herausforderungen. Er kritisierte, dass die internationale regelbasierte Ordnung ausgehöhlt sowie zentrale Allianzen infrage gestellt würden. «Doch die Europäische Union wird aus all dem stärker, widerstandsfähiger und souveräner hervorgehen», sagte er in Strassburg. «Wir können nicht akzeptieren, dass das Recht des Stärkeren über die Rechte der Schwächsten gestellt wird.» Allianzen dürften nicht auf eine blosse Abfolge von Transaktionen reduziert werden. Die EU sei bereit, sich gegen jede Form von Zwang zu verteidigen. Sie verfüge über die Instrumente. Mit den USA wolle man einen konstruktiven Dialog fortsetzen.