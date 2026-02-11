Kurz vor dem informellen EU-Gipfel am Donnerstag hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt, die EU-Vorschriften zu vereinfachen, ‌damit die ⁠Union gegen die USA und China bestehen kann. Sie gab in einer Rede im Europäischen Parlament aber ⁠auch den 27 Mitgliedstaaten eine Mitverantwortung für die Probleme in der Union. «Lassen Sie mich noch einmal das Beispiel der USA nehmen: ein Finanzsystem, ‌ein Finanzkapital», sagte von der Leyen. «Hier in Europa haben wir nicht nur ‌27 verschiedene Finanzsysteme, jedes mit seiner eigenen Aufsichtsbehörde, sondern auch ​mehr als 300 Handelsplätze in unserer Union.» Mehrere deutsche Wirtschaftsverbände forderten unterdessen deutliche Reformen in der EU.