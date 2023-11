In der ukrainischen Hauptstadt traf sie am Samstag mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammen. Sie sei zum sechsten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs nach Kiew gekommen, um über den Weg der Ukraine in die EU zu sprechen, schrieb sie auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) und postete dabei ein Bild von sich und Selenskyj an einem Bahnhof. Zudem gehe es bei den Gesprächen um die finanzielle Unterstützung der EU für den Wiederaufbau der Ukraine zu einer modernen, wohlhabenden Demokratie. «Und wie wir Russland weiterhin für seinen Angriffskrieg bezahlen lassen werden.»