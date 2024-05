Die Wahl in den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union beginnt am 6. Juni. In Deutschland wird am 9. Juni abgestimmt. Ursula von der Leyen ist Spitzenkandidatin der konservativen Parteienfamilie EVP. Sollte sie stärkste Kraft werden, hat von der Leyen gute Chancen auf eine zweite Amtszeit an der Spitze der EU-Kommission.