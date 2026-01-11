SRG: Gleich halbieren oder «nur» kürzen?

Unter Druck zu stehen, ist sich die SRG mittlerweile gewohnt. So prekär wie aktuell war es jedoch noch nie. Denn statt den nächsten Angriff auszuharren, griff Medienminister Albert Rösti (58, SVP) bei der Halbierungsinitiative bereits vor: Bis 2029 soll die Serafe-Gebühr für Privathaushalte von 335 auf 300 Franken pro Jahr sinken. Ausserdem werden bereits ab nächstem Jahr rund 80 Prozent der mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen von der Abgabe befreit – die Limite für die Gebührenpflicht steigt dann von heute 500'000 Franken Jahresumsatz auf 1,2 Millionen Franken.