Die Börse geht derzeit von einem positiven Szenario für Tesla aus. Im US-Handel am Mittwoch notieren die Valoren von Tesla über 12 Prozent im Plus. Bereits heute verfügt Tesla bis zu doppelt so hohe Reingewinnmargen von über 10 Prozent gegenüber den zwei grössten Automobilproduzenten. Volkswagen erreicht 5 Prozent und Toyota knapp 9 Prozent.