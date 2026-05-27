Oft sind solche Firmen also nicht an und für sich marod, sondern leiden anderweitig, etwa unter dem starken Franken, unter eine schwachen Weltkonjunktur oder unter der Billig-Konkurrenz aus China. So auch LEM: Die Verkäufe sind über die letzten Jahre hinweg geschrumpft, gerade in dem gemessen am Umsatz wichtigen chinesischen Markt; das Management hat inzwischen ein Kostensenkungsprogramm durchgeführt und so die operative Marge stabilisiert. Der Turnaround ist, wenn nicht vollkommen geschafft, so doch zumindest auf gutem Wege.