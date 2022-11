Dollar: Überbewertung bietet Chancen

Schweizer Anlegerinnen und Anleger mit Investitionen in US-Aktien erfreuten sich gemessen am S&P 500 in den letzten fünf Handelstagen an Kursgewinnen von knapp 5 Prozent. Ärgerlich nur, dass in der gleichen Zeitspanne der Dollar gegenüber dem Franken 4,5 Prozent verloren und das Kursplus seit Jahresbeginn auf 3,6 Prozent reduziert hat. Die Erwartung einer weniger restriktiven Fed treibt zwar die Börsen nach oben, schlägt sich aber direkt auf die Stärke der Weltwährung durch.