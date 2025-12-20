Dies berichtete das «Wall Street Journal» am Freitag unter Berufung auf Insider. Die Tochter des Comcast-Konzerns arbeite an einem ersten Konzept für den Park, hiess es in dem Bericht weiter. Finanziert werden könnte das Vorhaben von einer staatlich unterstützten saudischen Einrichtung im Rahmen eines Lizenzvertrags mit Universal.
Comcast-Chef Brian Roberts sei im vergangenen Monat für eine Investorenkonferenz nach Saudi-Arabien gereist und habe das Unterhaltungs- und Sport-Megaprojekt Qiddiya besucht. Universal und Comcast reagierten zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
(Reuters)