Dies berichtete das «Wall ​Street Journal» am ‌Freitag unter Berufung ‌auf Insider. Die Tochter des Comcast-Konzerns arbeite an einem ersten Konzept für den Park, hiess ⁠es in dem Bericht weiter. Finanziert werden könnte das Vorhaben von ​einer staatlich unterstützten saudischen Einrichtung ‌im Rahmen ‍eines Lizenzvertrags mit Universal.