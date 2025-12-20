Dies berichtete das «Wall ​Street Journal» am ‌Freitag unter Berufung ‌auf Insider. Die Tochter des Comcast-Konzerns arbeite an einem ersten Konzept für den Park, hiess ⁠es in dem Bericht weiter. Finanziert werden könnte das Vorhaben von ​einer staatlich unterstützten saudischen Einrichtung ‌im Rahmen ‍eines Lizenzvertrags mit Universal.

Comcast-Chef Brian Roberts ​sei im vergangenen Monat für eine Investorenkonferenz nach Saudi-Arabien gereist und habe ‌das Unterhaltungs- ⁠und Sport-Megaprojekt Qiddiya besucht. ‌Universal und Comcast reagierten zunächst nicht auf eine ‍Bitte um Stellungnahme.

(Reuters)