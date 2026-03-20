Während Maxence Visseau die ersten Tage des Iran-Krieges damit verbrachte, die Auswirkungen des Konflikts auf die Märkte zu analysieren, stellte er künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt seines Investmentprozesses. Mithilfe von Modellen mit grosser Sprachkompetenz konnte Visseau, Gründer der Investmentfirma Arkevium, seinen Rechercheaufwand um etwa 80 Prozent reduzieren. Er nutzte Claude von Anthropic, um mehrere Szenarien parallel zu testen, historische Präzedenzfälle zu vergleichen und potenzielle Folgewirkungen über verschiedene Anlageklassen hinweg abzubilden.
«Ich war fast 48 Stunden am Stück wach und habe die Abfangmassnahmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten überwacht, während ich gleichzeitig Szenarien durchgespielt und mich auf die Markteröffnung vorbereitet habe», sagte Visseau, der in Dubai lebt und sich auf Makro-Handelsstrategien spezialisiert hat. «Genau in solchen Momenten wird KI unverzichtbar.»
Visseau betonte zwar, dass die Technologie kein zuverlässiger Ersatz für menschliches Urteilsvermögen sei, doch er sieht die Zeitersparnis durch KI als zunehmend unerlässlich an, um sich in den von einem Krieg erschütterten Märkten zurechtzufinden, der die Energieversorgung unterbrochen und mindestens 4000 Tote gefordert hat.
Interviews mit Investoren und Strategen weltweit deuten darauf hin, dass der Konflikt dazu geführt hat, dass KI-Tools stärker in Arbeitsabläufe integriert wurden, obwohl mehrere auf mögliche Probleme wie ungenaue Eingabeaufforderungen und fehlerhafte Ergebnisse hingewiesen haben. «Wir erleben Geschichte – den ersten grossen Konflikt, in dem KI im Kampf eingesetzt wird und in dem Händler auf KI angewiesen sind, um den Krieg auf nie dagewesene Weise zu analysieren», sagte Nick Twidale, Chefmarktanalyst bei AT Global Markets in Sydney und seit 25 Jahren im Börsenhandel tätig.
Einer der Vorteile von KI-Tools wie OpenAIs ChatGPT, Googles Gemini und Chinas DeepSeek ist die deutliche Verbesserung des Zeitmanagements. Jian Shi Cortesi sagt, dass sie früher vielleicht eine halbe Stunde damit verbracht hat, verschiedene Quellen zu lesen, um sich über die Nachrichten zu informieren. Heute kann die in Zürich ansässige Fondsmanagerin von GAM Investment Management eine Zusammenfassung der neuesten Entwicklungen im Krieg in Sekundenschnelle erhalten. Die Informationsbeschaffung über ein bestimmtes Unternehmen dauert nur noch einen Tag oder weniger, im Vergleich zu mehreren Tagen zuvor.
«Früher war es, als würde man mit einer Schaufel ein Loch graben. Jetzt gräbt man mit riesigen Baggern Erde aus», sagte Cortesi. «Die Geschwindigkeit hat sich wahrscheinlich verfünffacht.» Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, die Geschichte nahezu in Echtzeit zu analysieren, um Erkenntnisse und Kontext für mögliche zukünftige Entwicklungen zu gewinnen, insbesondere angesichts der Volatilität der Märkte. Brent-Rohöl stieg am Donnerstag um bis zu 11 Prozent auf über 119 US-Dollar pro Barrel, da die Sorge vor eskalierenden Vergeltungsangriffen auf wichtige Energieanlagen im Nahen Osten gross war, bevor es den Grossteil seiner Gewinne wieder abgab. Zuletzt wurde es bei 108 US-Dollar gehandelt.
Tiefensuche
Anna Wu, eine Cross-Asset-Strategin bei Van Eck in Sydney, nutzte ChatGPT und Claude, um 100 Jahre zurückzublicken und jeden kriegsbedingten Ölpreisausbruch zu verfolgen. Sie wollte herausfinden, welche Anlageklassen in den jeweiligen Fällen überdurchschnittlich gut abschnitten. Um die Aussagekraft der Ergebnisse zu verbessern, bat sie die KI, diese mit anderen Datenpunkten wie der durchschnittlichen Inflation und dem globalen Wirtschaftswachstum abzugleichen.
«Das hat die Effizienz definitiv gesteigert», sagte Wu. «Viele historische Analysen sind jetzt deutlich weniger zeitaufwendig, denn früher musste ich bis zum Ende von Google suchen.» Für Gustavo Pessoa bieten KI-Tools sofortigen Zugriff auf Informationen, die zuvor schwer zugänglich waren – gerade in einer Zeit, in der die Berechnung der Auswirkungen der faktischen Schliessung der Strasse von Hormus für Investitionen immer wichtiger wird. «Wir nutzen es für alles – vom Verständnis der Schiffstypen bis hin zur Analyse der Preiselastizität der Ölnachfrage und sogar zur Schätzung des Bedarfs an Barrel zur Stabilisierung der Ölströme», sagte Pessoa, Gründungspartner des in São Paulo ansässigen Hedgefonds Legacy Capital Gestora de Recursos.
I ist nicht perfekt und kann menschliche Erfahrung und Entscheidungsfindung nicht ersetzen. Die Technologie hat Fehler gemacht, von der Spieleentwicklung bis zur Darstellung von Nachrichteninhalten. Ein Entscheidungsträger der Bank of England warnte davor, dass der Einsatz von KI im Handel Marktschocks und Herdenverhalten verstärken könnte. Visseau von Arkevium sagte, die Ergebnisse müssten ständig auf ihre Genauigkeit überprüft werden.
«Es ist ein iterativer Prozess – ich hinterfrage die Ergebnisse, verfeinere Annahmen und füge neue Datenpunkte hinzu», sagte er.
Junior-Analysten
«Wissen ist entscheidend, um KI optimal zu nutzen», sagte Michael Brown, Senior Research Strategist bei der Pepperstone in London. Er fügte hinzu, dass die Technologie kein Allheilmittel sei. «Die Teilnehmer benötigen weiterhin ein tiefes Verständnis der Situation, um die endgültige Handelsentscheidung zu treffen und beurteilen zu können, ob die KI-Modelle falsche Informationen liefern, was bekanntermassen manchmal vorkommt», so Brown.
Die zunehmende Effektivität der Tools birgt jedoch Risiken für Positionen wie die von Junior-Analysten. Cortesi erklärte, sie könne auf Junior-Analysten verzichten und bezeichnete KI als ihren besten Research-Assistenten. «Ich kann die KI fragen: 'Nutze den Warren-Buffett-Ansatz und nenne mir die wichtigsten Punkte dieses Unternehmens', und die KI erledigt das sofort», sagte sie. «Aber wenn man einen Junior fragt, weiss dieser vielleicht nicht, was Warren Buffetts Ansatz ist. Solche komplexeren Anfragen bewältigt KI definitiv viel besser. Und sie erledigt sie auch viel schneller.»
Wie lange KI diese unterstützende Rolle noch spielen wird, ist ungewiss. Vor Beginn des Iran-Krieges führte die Paranoia der Anleger darüber, welche Branchen durch die verdrängende Effizienz künstlicher Intelligenz beeinträchtigt würden, zu Kursverlusten bei Aktien von Softwareunternehmen bis hin zu Lieferdiensten. Globale Banken könnten in den nächsten drei bis fünf Jahren bis zu 200'000 Stellen abbauen, da KI Aufgaben übernimmt, die derzeit von Menschen erledigt werden, so ein Bericht von Bloomberg Intelligence aus dem letzten Jahr. John Foo, Gründer von Valverde Investment Partners in Singapur, sagte, die Technologie sei noch weit davon entfernt, den menschlichen Denkprozess zu replizieren – zumindest vorerst.
«KI ist eine zusätzliche Ressource, die die menschliche Forschung ergänzt», sagte er. «Ich sage ergänzend und nicht ersetzend, denn bei Entscheidungen spielen immer noch Urteilsvermögen und Erfahrung eine Rolle, die KI in diesem Stadium – vielleicht in den nächsten zwei bis drei Jahren – noch nicht erfassen kann. Danach ist alles Spekulation.»
(Bloomberg/cash)