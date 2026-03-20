«Das hat die Effizienz definitiv gesteigert», sagte Wu. «Viele historische Analysen sind jetzt deutlich weniger zeitaufwendig, denn früher musste ich bis zum Ende von Google suchen.» Für Gustavo Pessoa bieten KI-Tools sofortigen Zugriff auf Informationen, die zuvor schwer zugänglich waren – gerade in einer Zeit, in der die Berechnung der Auswirkungen der faktischen Schliessung der Strasse von Hormus für Investitionen immer wichtiger wird. «Wir nutzen es für alles – vom Verständnis der Schiffstypen bis hin zur Analyse der Preiselastizität der Ölnachfrage und sogar zur Schätzung des Bedarfs an Barrel zur Stabilisierung der Ölströme», sagte Pessoa, Gründungspartner des in São Paulo ansässigen Hedgefonds Legacy Capital Gestora de Recursos.