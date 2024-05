Der Politiker der sozialdemokratischen SMER-Partei hat die Aussenpolitik des Nato-Mitglieds in den vergangenen Jahren pro-russischer ausgerichtet. So kritisierte er westliche Verbündete scharf, stellte die militärische Unterstützung für die Ukraine ein, war gegen Sanktionen gegen Russland und drohte mit einem Veto gegen eine künftige Nato-Beitrittsanfrage an die Ukraine. Zudem baute Fico das Strafrecht und die Medien um, was Kritikern zufolge den Rechtsstaat schwächte. Was über die Jahre aber bleib, war Ficos Versprechen, den Lebensstandard der Menschen im Blick zu behalten. Die Slowakei schliesst hier nur langsam zu Westeuropa auf und viele Bürgerinnen und Bürger haben eher gute Erinnerungen an die kommunistische Vergangenheit.