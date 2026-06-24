KRANKENKASSEN: Der Bundesrat hat die Regeln für die Krankenkassen per 1. Juli angepasst. Künftig dürfen Versicherer ihre Kunden gezielt über kostengünstigere Leistungen informieren. Zudem gehen Prämien-Rückzahlungen neu teils an die Kantone. Die neuen Bestimmungen erlauben es den Versicherern beispielsweise, eine versicherte Person auf ein Generikum anstelle eines teureren Originalpräparats hinzuweisen. Ziel der Massnahme ist die Dämpfung der Gesundheitskosten. Eine weitere Änderung betrifft den Ausgleich von zu hohen Prämieneinnahmen. Erhielt eine Person ihre Prämien vollständig von der öffentlichen Hand, floss eine allfällige Rückerstattung bisher trotzdem an sie. Neu geht dieses Geld direkt an den zuständigen Kanton.