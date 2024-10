Inzwischen gibt es aber Anhaltspunkte, dass die Talsohle erreicht ist. «Mehr Licht als Schatten» sieht der zuständige Analyst der Zürcher Kantonalbank in seinem Kommentar von Ende September. Ein Lichtblick geht dabei etwa von der Verengung des Konkurrentenfeldes auf Alstom, Siemens, Hitachi und Stadler Rail aus. Nur diese vier können Komplettlösungen in der Bahntechnik aus einer Hand anbieten. Zugleich weisen alle vier Unternehmen hohe Auftragsbestände auf. Damit weicht der Druck, auch lediglich mässig lukrative Aufträge anzunehmen oder Preise tief ansetzen zu müssen. So verbessere sich die Qualität des Auftragsbuchs, schreibt der ZKB-Analyst. «Der starke Schweizer Franken bleibt ein Belastungsfaktor», ergänzt er aber und stuft die Aktie mit «Marktgewichten» ein. Entsprechend sieht er, dass Stadler in den nächsten zwölf Monaten eine vergleichbar hohe Gesamtrendite wie der Swiss Performance Index erzielen wird.