Die Schweizer Börse gemessen am Swiss Market Index (SMI) hat seit Anfang November knapp 8 Prozent gewonnen. Hoffnungen auf bald sinkenden Leitzinsen in den USA haben für Rückenwind gesorgt, insbesondere da eine sanfte Landung der dortigen Wirtschaft dank einem robusten Arbeitsmarkt und einer guten Konsumentenstimmung immer wahrscheinlicher wird. In dieser Marktlage bieten Management-Transaktionen einen Einblick darin, wie Verwaltungsräte oder Geschäftsleitungsmitglieder den Geschäftsgang und den Ausblick des eigenen Unternehmens beurteilen. Diese müssen der Börsenaufsicht gemeldet und danach vom Schweizer Börsenbetreiber SIX hier publiziert werden.